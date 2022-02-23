Испания призвала своих граждан уехать из Украины

Испания призвала своих граждан уехать из Украины

В Украине находятся 334 граждан Испании.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал своих граждан немедленно покинуть Украину из-за угрозы российской агрессии.

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Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что в настоящее время в Украине находятся 334 граждан Испании.

"Мы рекомендуем временно как можно скорее покинуть страну и советуем не ездить в Украину ни при каких обстоятельствах", – сказал Альбарес.

Напомним, в Берлине в знак солидарности вечером 23 февраля Бранденбургские ворота подсветят цветами флага Украины.

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