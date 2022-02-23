Іспанія закликала своїх громадян виїхати з України

В Україні перебуває 334 громадян Іспанії.
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав своїх громадян негайно покинути Україну через загрозу російської агресії.
Про це повідомляє Reuters.
Він зазначив, що зараз в Україні перебуває 334 громадян Іспанії.
"Ми рекомендуємо тимчасово якомога швидше покинути країну і радимо не їздити в Україну за будь-яких обставин", – сказав Альбарес.
Нагадаємо, у Берліні на знак солідарності ввечері 23 лютого Бранденбурзькі ворота підсвітять кольорами прапору України.
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