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Іспанія закликала своїх громадян виїхати з України

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Іспанія закликала своїх громадян виїхати з України

pixabay.com

В Україні перебуває 334 громадян Іспанії. 

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав своїх громадян негайно покинути Україну через загрозу російської агресії. 

Про це повідомляє Reuters.

Він зазначив, що зараз в Україні перебуває 334 громадян Іспанії. 

"Ми рекомендуємо тимчасово якомога швидше покинути країну і радимо не їздити в Україну за будь-яких обставин", – сказав Альбарес. 

Нагадаємо, у Берліні на знак солідарності ввечері 23 лютого Бранденбурзькі ворота підсвітять кольорами прапору України.

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