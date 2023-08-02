Кабмин изменил периоды выплат для ВПЛ: подробности

Кабмин изменил периоды выплат денежного пособия внутренне перемещенным лицам.
Кабинет министров с 1 августа изменил периоды выплат денежной помощи внутренне перемещенным лицам на проживание. Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен для всех других внутренних переселенцев.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Таким образом, в августе и в дальнейшем будет два периода выплаты пособия ВПЛ – до 15 и 28 числа.
Также, согласно решению правительства, с 1 августа выплаты для ВПЛ будут назначаться только на шесть месяцев.
Помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период, если в семье есть:
- дети с инвалидностью;
- лица, ухаживающие за человеком с инвалидностью;
- лица пенсионного возраста;
- имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет;
- несовершеннолетним и малолетним детям, прибывшим без сопровождения законного представителя;
- если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.
С 1 сентября 2023 года выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые:
- приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданные на нужды обороны страны;
- приобрели на сумму более 100 тыс. грн. земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);
- имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тыс. грн;
- приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн.;
- имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, не там, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 кв. м на одного члена семьи.
Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен. В случае несогласия он может обжаловать такое решение.
Напомним, жителей Кировоградщины призвали готовиться к тяжелому отопительному сезону.
Читайте также: