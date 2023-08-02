Кабмин изменил периоды выплат для ВПЛ: подробности

Кабинет министров с 1 августа изменил периоды выплат денежной помощи внутренне перемещенным лицам на проживание. Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен для всех других внутренних переселенцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Таким образом, в августе и в дальнейшем будет два периода выплаты пособия ВПЛ – до 15 и 28 числа.

Также, согласно решению правительства, с 1 августа выплаты для ВПЛ будут назначаться только на шесть месяцев.

Помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период, если в семье есть:

дети с инвалидностью;

лица, ухаживающие за человеком с инвалидностью;

лица пенсионного возраста;

имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет;

несовершеннолетним и малолетним детям, прибывшим без сопровождения законного представителя;

если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.

С 1 сентября 2023 года выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые:

приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданные на нужды обороны страны;

приобрели на сумму более 100 тыс. грн. земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тыс. грн;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн.;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, не там, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен. В случае несогласия он может обжаловать такое решение.

Напомним, жителей Кировоградщины призвали готовиться к тяжелому отопительному сезону.

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