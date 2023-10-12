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Ким сообщил о взрыве возле Николаева

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Ким сообщил о взрыве возле Николаева

Взрыв. / Фото: Associated Press

В области объявлена тревога.

В четверг, 12 октября, возле Николаева произошел взрыв. С 12:36 в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Взрыв за городом. Информацию уточняем", – лаконично написал глава ОВА.

Взрыв за пределами города подтвердил и мэр Николаева Александр Сенкевич. Он отметил, что дополнительная информация впоследствии будет предоставлена ОВА.

"Друзья, всю официальную информацию предоставим! Прошу не выкладывать фото/видео в соцсетях", — написал николаевский мэр.

Следует отметить, что воздушная тревога в Николаевской области продолжается с 12:36. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения армией РФ баллистического вооружения.

Напомним, ночью против 12 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА. Дроны двигались из акватории Черного моря. Утром 12 октября ПС сообщили, что отработала ПВО. Так, были уничтожены 28 вражеских воздушных целей из 33.

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Дата публикации
Просмотры
872
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