Ким сообщил о взрыве возле Николаева

В четверг, 12 октября, возле Николаева произошел взрыв. С 12:36 в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Взрыв за городом. Информацию уточняем", – лаконично написал глава ОВА.

Взрыв за пределами города подтвердил и мэр Николаева Александр Сенкевич. Он отметил, что дополнительная информация впоследствии будет предоставлена ОВА.

"Друзья, всю официальную информацию предоставим! Прошу не выкладывать фото/видео в соцсетях", — написал николаевский мэр.

Следует отметить, что воздушная тревога в Николаевской области продолжается с 12:36. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения армией РФ баллистического вооружения.

Напомним, ночью против 12 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА. Дроны двигались из акватории Черного моря. Утром 12 октября ПС сообщили, что отработала ПВО. Так, были уничтожены 28 вражеских воздушных целей из 33.

Читайте также: