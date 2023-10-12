Кім повідомив про вибух за Миколаєвом

В області оголошено тривогу.
У четвер, 12 жовтня, за межами Миколаєва стався вибух. Від 12:36 в області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Вибух за містом. Інформацію уточнюємо", - лаконічно написав голова ОВА.
Вибух за межами міста підтвердив і міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він зауважив, що дДодаткова інформація згодом буде надана ОВА.
"Друзі, всю офіційну інформацію надамо! Прошу не викладати фото/відео в соцмережах", - написав миколаївський мер.
Слід зауважити, що повітряна тривога в Миколаївській області триває від 12:36. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування армією РФ балістичного озброєння.
Нагадаємо, вночі проти 12 жовтня у низці областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Дрони рухалися з акваторії Чорного моря. Зранку 12 жовтня ПС повідомили, які відпрацювала ППО. Так, було знищено 28 ворожих повітряних цілей з 33.