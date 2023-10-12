Росіяни вдарили дронами по Одещині: фото наслідків влучання

Дрони-камікадзе влучили у портову інфраструктуру та пошкодили будинки.

Вночі проти 12 жовтня російська армія атакувала безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктуру та людські помешкання.

Фото наслідків влучань на Одещині показав Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, російські військові здійснили атаку по об’єктах цивільної та припортової інфраструктури Подунав'я. Руйнувань зазнали виробничі та складські приміщення.

Крім того, пошкоджено приватні домоволодіння. Отримала поранення 88-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Фото наслідків

Руйнувань зазнали виробничі та складські приміщення. / Фото: Офіс Генерального прокурора

Російські окупанти вчергове атакували Ізмаїльський район. / Фото: Офіс Генерального прокурора

Дрони-камікадзе влучили у портову інфраструктуру та пошкодили будинки. / Фото: Офіс Генерального прокурора

На Одещині внаслідок атаки РФ поранено одну жінку. / Фото: Офіс Генерального прокурора

На Одещині пошкоджено людські помешкання. / Фото: Офіс Генерального прокурора

Атака на Одещину

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нічна атака не минула безслідно. Перші подробиці про наслідки

В Одеській області повітряна тривога тривала від 22:52 до 01:43 та була пов'язана із загрозою ворожих БпЛА. Дрони рухалися з акваторії Чорного моря. Зранку 12 жовтня ПС повідомили, які відпрацювала ППО. Так, було знищено 28 ворожих повітряних цілей з 33.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни вдарили дронами по Одещині. Сталися влучання в Ізмаїльському районі.

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