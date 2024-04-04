Курс валют на 5 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 5 апреля. По сравнению с предыдущим днем доллар США упал на 17 копеек и составляет 39,02 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,02 (-17 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,26 (+8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,85 (+2 коп.)

Ранее речь шла о том, что курс доллара в Украине упорно идет вверх и, даже когда снижается, все равно остается выше, чем был раньше. Убит еще один невеселый рекорд – официальный курс впервые в истории превысил 39 гривен, никогда Нацбанк не давал так много гривен за однодолларовую американскую банкноту.

Чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее – евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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