Литва за 1 миллион евро купит 37 беспилотников-камикадзе для ВСУ

Литва за 1 млн. евро приобретет 37 польских беспилотников-камикадзе Warmate для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

Деньги на эти беспилотники-камикадзе в Литве собирал литовский активист и журналист Андрюс Тапинас в рамках инициативы Legion Of Boom. В общей сложности было собрано 2 млн евро, половина из которых пойдет на закупку польских беспилотников, а за остальные средства планируют приобрести украинские беспилотники-камикадзе UJ-23 Topaz производства UkrJet.

Министерство обороны Литвы уже провело переговоры с производителем беспилотников, польской компанией WB Group о их закупке.

Warmate это ударный беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для поражения противника методом самоуничтожения. Он весит около 5,7 кг и может летать на расстоянии до 30 км со скоростью 150 км/ч. Беспилотник можно подготовить к выполнению задач менее чем за 5 минут. При этом беспилотники могут нести взрывчатку, уничтожать танки или командные пункты.

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