Литва за 1 мільйон євро купить 37 безпілотників-камікадзе для ЗСУ

Литва за 1 млн євро придбає 37 польських безпілотників-камікадзе Warmate для Збройних Сил України.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter.

Гроші на ці безпілотники-камікадзе у Литві збирав литовський громадський активіст та журналіст Андрюс Тапінас в рамках ініціативи Legion Of Boom. Загалом було зібрано 2 млн євро, половина з яких піде на закупівлю польських безпілотників, а за решту коштів планують придбати українські безпілотники-камікадзе UJ-23 Topaz виробництва UkrJet.

Міністерство оборони Литви вже провело переговори з виробником безпілотників, польською компанією WB Group, щодо їхньої закупівлі.

Зазначимо, Warmate це — ударний безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ураження противника методом самознищення. Він важать близько 5,7 кг і можуть відлітати на відстані до 30 км зі швидкістю 150 км/год. Безпілотник можна підготувати до виконання завдань менш ніж за 5 хвилин. Водночас безпілотники можуть нести вибухівку, знищувати танки чи навіть командні пункти.

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