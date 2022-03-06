Мариуполь и Херсон держат оборону – Арестович

Украинские военные надежно защищают города.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские военные надежно держат оборону Мариуполя и Херсона.

Об этом в воскресенье, 6 марта, он сообщил в своем видеообращении.

"Мариуполь держится, гуманитарная ситуация там, там занимается правительство Украины и международная гуманитарная организация, а вооруженные силы Украины и другие военные формирования надежно держат оборону города.

Херсон — противник несколько отступил от города, контролируют небольшими подразделениями, жители оказывают гражданское сопротивление", — заявил Арестович.