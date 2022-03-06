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Мариуполь и Херсон держат оборону – Арестович

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Мариуполь и Херсон держат оборону – Арестович

Украинские военные надежно защищают города.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские военные надежно держат оборону Мариуполя и Херсона.

Об этом в воскресенье, 6 марта, он сообщил в своем видеообращении.

"Мариуполь держится, гуманитарная ситуация там, там занимается правительство Украины и международная гуманитарная организация, а вооруженные силы Украины и другие военные формирования надежно держат оборону города.

Херсон — противник несколько отступил от города, контролируют небольшими подразделениями, жители оказывают гражданское сопротивление", — заявил Арестович.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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