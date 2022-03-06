Маріуполь та Херсон тримають оборону - Арестович

Українські військові надійно захищають міста.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заяви, що українські військові надійно тримають оборону Маріуполя та Херсона.

Про це у неділю, 6 березня, він повідомив у своєму відеозверненні.

"Маріуполь тримається, гуманітарна ситуація там, там опікується уряд України і міжнародна гуманітарна організація, а збройні сили України й інші військові формування надійно тримають оборону міста.

Херсон - противник дещо відступив від міста, контролюють невеличкими підрозділами, мешканці чинять громадський спротив", - заявив Арестович.

