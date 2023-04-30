На Днепропетровщине работало ПВО — соцсети

В ночь на 30 апреля взрывы прогремели в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, однако она, к счастью, быстро кончилась.

Обратите внимание, что угроза артобстрела продолжается в: г. Никополе и Никопольской территориальной общине.

По сообщениям в социальных сетях, по предварительной информации, на Днепропетровщине работало ПВО. В настоящее время эта информация официально не подтверждена.

Сообщалось и о том, что зафиксирован БПЛА в Днепропетровской области.

"Воздушная цель над Днепропетровщиной. Вероятно разведывательной", — говорилось в сообщении мониторинговых каналов.

Напомним, что ранее в Херсоне раздались мощные взрывы. Враг обстреливает Херсон с временно оккупированного левого берега.

Ранее в Ровенской области раздался мощный взрыв: власти дали объяснения.