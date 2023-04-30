В Херсоне прогремели мощные взрывы

Очередная беспокойная ночь началась в Херсоне.
В Херсоне раздаются мощные взрывы.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Враг обстреливает Херсон с временно оккупированного левого берега.
Также есть пуски с временно оккупированной Голой Пристани.
Воздушная тревога (по состоянию на 02:12 30 апреля 2023 — ред.) не объявлена.
Пока нет официального подтверждения информации о взрывах от власти
Однако находитесь в укрытиях и соблюдайте правила личной безопасности. Не пренебрегайте собственной жизнью!
Прислушайтесь к сообщениям местных властей!
Напомним, что около полуночи взрывы прогремели в Славянске и Константиновке Донецкой области.
Добавим, что в Херсонской области готовят пути эвакуации людей. Будут установлены безопасные маршруты выезда автотранспорта из населенных пунктов.
Отметим, что в то же время россияне ужесточили "фильтрационные меры" в Херсонской области. В частности, в населенных пунктах Малоалександровка, Новониколаевка, Скадовск и Лазурное проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов.
В то же время херсонцы взялись "вытолкать" Россию из ООН, потому что возможность вето и превратила в право убивать украинцев. Акции против пребывания страны-агрессорки в ООН в апреле прошли в Нью-Йорке, Лондоне, Брюсселе, Праге, Братиславе, Стокгольме.
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