В Херсоне прогремели мощные взрывы

В Херсоне раздаются мощные взрывы.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Враг обстреливает Херсон с временно оккупированного левого берега.

Также есть пуски с временно оккупированной Голой Пристани.

Воздушная тревога (по состоянию на 02:12 30 апреля 2023 — ред.) не объявлена.

Пока нет официального подтверждения информации о взрывах от власти

Однако находитесь в укрытиях и соблюдайте правила личной безопасности. Не пренебрегайте собственной жизнью!

Прислушайтесь к сообщениям местных властей!

Напомним, что около полуночи взрывы прогремели в Славянске и Константиновке Донецкой области.

Добавим, что в Херсонской области готовят пути эвакуации людей. Будут установлены безопасные маршруты выезда автотранспорта из населенных пунктов.

Отметим, что в то же время россияне ужесточили "фильтрационные меры" в Херсонской области. В частности, в населенных пунктах Малоалександровка, Новониколаевка, Скадовск и Лазурное проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов.

В то же время херсонцы взялись "вытолкать" Россию из ООН, потому что возможность вето и превратила в право убивать украинцев. Акции против пребывания страны-агрессорки в ООН в апреле прошли в Нью-Йорке, Лондоне, Брюсселе, Праге, Братиславе, Стокгольме.