В Херсонской области готовят пути эвакуации людей: подробности

В частности, речь идет об организации мест временно проживания.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин поручил руководителям военных администраций заблаговременно проработать пути эвакуации людей в случае массированного обстрела РФ.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

По его словам, будут определены безопасные маршруты выезда автотранспорта из населенных пунктов.

"Также необходимо предусмотреть места временно проживания, обеспечения людей лекарствами, едой и всем необходимым. Составляются списки маломобильных людей, которые не могут самостоятельно добраться до места сбора и списки многодетных семей, живущих с непосредственной близости от линии столкновения", — подчеркнул Прокудин.

Напомним, в Херсонской области предлагают эвакуацию жителей села Кизомис. Причиной называют активные обстрелы российских окупантов. Решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС Белозерской СВА.

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