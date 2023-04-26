В Херсонской области хотят эвакуировать село: что произошло

Семьям с детьми предлагают уехать дальше – за пределы Кизомысского старостата.

В Херсонской области предлагают эвакуацию жителей села Кизомыс. Причиной называют активные обстрелы российских окупантов.

Об этом сообщили в Белозерской военной администрации.

Решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС Белозерской СВА. Из-за обстрелов российской армии жителям сел Кизомышского старостата предложат эвакуацию в рамках общины. Семьям с детьми организуют эвакуацию в другие места.

Также по решению комиссии, расконсервированный Пункт Несокрушимости Кизомиса дополнительно снабдят питьевой водой и продуктами.

Желающим эвакуироваться необходимо обратиться к старосте Кизомысского старостата или военной администрации.

Напомним, в ВСУ информировали, что россияне стали чаще обстреливать Херсонщину. В частности, Херсонский и Бериславский районы. Причиной называют информацию о возможном контрнаступлении украинских Вооруженных Сил.

Читайте также: