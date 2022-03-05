На Волыни умер мародер, привязанный к столбу

Причину смерти устанавливают судмедэксперты.

В Нововолынске Волынской области скончался 37-летний мужчина, которого местные жители привязали к столбу из-за проникновения в чужие помещения.

Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-секретарь Нацполиции Волыни Ольгу Бузулук, за попытку проникновения в жилье мужчину задерживали дважды. Вечером 4 марта его поймали люди, которые присматривали за жилищем, в которое он проник. Ничего украсть он не успел. Правоохранители задокументировали попытку воровства и отпустили его.

В полиции говорят, что мужчина раньше неоднократно привлекался к ответственности за кражи, злоупотреблял алкоголем.

Впоследствии местные привязали его к столбу и наносили удары по ягодицам. После этого мужчину оставили привязанным, где он умер. Причину смерти устанавливают судмедэксперты.

Всех участников инцидента допросила полиция. Сейчас следователи решают, по какой статье квалифицировать дело.

Напомним, в Украине ужесточено уголовное наказание за мародерство.

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