Голяка прив'язали до стовпа: У Дніпрі піймали та покарали мародера (відео)

Кожен мародер буде суворо покараний.

У Дніпрі місцеві мешканці піймали мародера на вулиці Набережній Заводській та покарали його вже за традицією - роздягнули та примотали до стовпа.

Відео опублікували у місцевому Telegram-каналі.

"Країна переживає важкі часи, тому мародери та крадії безкарними не лишаються", - наголосили містяни.

Нагадаємо, що за шість днів війни в Україні затримали десятки мародерів. Кожного не просто затримали, а й винайшли сороміцьке покарання - зняли одяг та примотали до стовпів.