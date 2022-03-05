На Волині помер мародер, якого прив'язали до стовпа

На Волині помер мародер, якого прив'язали до стовпа

Причину смерті встановлюють судмедексперти.

У Нововолинську Волинської області помер 37-річний чоловік, якого місцеві жителі прив'язали до стовпа через проникнення до чужих помешкань.

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю Нацполіції Волині Ольгу Бузулук, за спробу проникнення у житло чоловіка затримували двічі. Ввечері 4 березня його спіймали люди, які наглядали за оселею в яку він проник. Нічого вкрасти він не встиг. Правоохоронці задокументували спробу крадіжки та відпустили його.

У поліції кажуть, що чоловік раніше неодноразово притягався до відповідальності за крадіжки, зловживав алкоголем.

Згодом місцеві прив’язали його до стовпа і наносили удари по сідницях. Після цього чоловіка залишили прив’язаним, де він і помер. Причину смерті встановлюють судмедексперти.

Усіх учасників інциденту допитала поліція. Зараз слідчі вирішують, за якою статтею кваліфікувати справу.

Нагадаємо, в Україні посилили кримінальне покарання за мародерство.

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