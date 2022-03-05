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Паралімпіада-2022: у перший день змагання українці здобули три медалі

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Паралімпіада-2022: у перший день змагання українці здобули три медалі

Григорій Волчинський здобув перше "золото" України.

На Паралімпіаді-2022 у Пекіні в перший день змагання українці завоювали три медалі.

"Суспільне" передає, що перший комплект медалей було розіграно у сидячому класі серед жінок, 19-річна українка Анастасія Лалетіна фінішувала десятою. "Золото" виграла американка українського походження Оксана Мастерс.

А у наступних трьох спринтах українці здобули нагороди.

  • Першу медаль Пекіна-2022 виграв Тарас Радь (спортсмен із поразкою опорно-рухового апарату), який став віце-чемпіоном у спринті.
  • Друге "срібло" для України виграла Людмила Ляшенко (спортсменка з поразкою опорно-рухового апарату), яка теж фінішувала другою у спринті (клас стоячи).

Крім того, ще дві українки опинилися у топ-6: Юлія Батенкова-Бауман фінішувала четвертою, а Ірина Буй – шостою.

  • А перше "золото" України завоював 33-річний Григорій Вовчинський (спортсмен із поразкою опорно-рухового апарату) у спринті у класі стоячи. Українець випередив найближчого суперника на 46 секунд!

Церемонія відкриття Ігор відбулася напередодні.

Прапор України перед початком Паралімпіади-2022 мав біатлоніст Максим Яровий.

Через повномасштабне вторгнення Україні приділили чимало уваги. Організатори змагань підсвітили арену у синьо-жовтий колір.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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