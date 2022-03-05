Паралімпіада-2022: у перший день змагання українці здобули три медалі

Паралімпіада-2022: у перший день змагання українці здобули три медалі

Григорій Волчинський здобув перше "золото" України.

На Паралімпіаді-2022 у Пекіні в перший день змагання українці завоювали три медалі.

"Суспільне" передає, що перший комплект медалей було розіграно у сидячому класі серед жінок, 19-річна українка Анастасія Лалетіна фінішувала десятою. "Золото" виграла американка українського походження Оксана Мастерс.

Коли ви збираєтеся на #WinterParalympics gold medal 6 months after winning two golds at the summer Paralympics. @OksanaMasters x @TeamUSA pic.twitter.com/KmxZFJgbxQ — NBC Olympics (@NBCOlympics) March 5, 2022

А у наступних трьох спринтах українці здобули нагороди.

Першу медаль Пекіна-2022 виграв Тарас Радь (спортсмен із поразкою опорно-рухового апарату), який став віце-чемпіоном у спринті.

Друге "срібло" для України виграла Людмила Ляшенко (спортсменка з поразкою опорно-рухового апарату), яка теж фінішувала другою у спринті (клас стоячи).

Крім того, ще дві українки опинилися у топ-6: Юлія Батенкова-Бауман фінішувала четвертою, а Ірина Буй – шостою.

А перше "золото" України завоював 33-річний Григорій Вовчинський (спортсмен із поразкою опорно-рухового апарату) у спринті у класі стоячи. Українець випередив найближчого суперника на 46 секунд!

Церемонія відкриття Ігор відбулася напередодні.

Прапор України перед початком Паралімпіади-2022 мав біатлоніст Максим Яровий.

Через повномасштабне вторгнення Україні приділили чимало уваги. Організатори змагань підсвітили арену у синьо-жовтий колір.