Вже понад сотня компаній заявили, що виходять з російського ринку.

Платіжна система PayPal призупинила роботу в Росії та засуджує вторгнення Путіна до України.

Таким чином станом на 5 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.