На высокогорье Карпат выпал снег

Украинские Карпаты в этом году удивляют погодой.

10 июля, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег.

Видео с капризной погодой опубликовал в Facebook Руслан Гродюк.

Мужчина отправился в поход в летних шортах и кроссовках, не ожидая таких погодных условий. Путешественники ногами разгребали снег, чтобы установить палатку.

31 мая на горе Поп Иван ситуация с погодой была аналогичной. В последние весенние дни неожиданно выпал снег. Хотя сезон там закончился, Черногорский поисково-спасательный пост предупреждал об ограничении видимости до 30м.

Напомним, такая погода летом в Карпатах наблюдается не впервые. Так, недавно в Карпатах туристы катались в шортах по снегу на Драгобрате.

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