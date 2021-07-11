На высокогорье Карпат выпал снег

Украинские Карпаты в этом году удивляют погодой.
10 июля, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег.
Видео с капризной погодой опубликовал в Facebook Руслан Гродюк.
Мужчина отправился в поход в летних шортах и кроссовках, не ожидая таких погодных условий. Путешественники ногами разгребали снег, чтобы установить палатку.
31 мая на горе Поп Иван ситуация с погодой была аналогичной. В последние весенние дни неожиданно выпал снег. Хотя сезон там закончился, Черногорский поисково-спасательный пост предупреждал об ограничении видимости до 30м.
Напомним, такая погода летом в Карпатах наблюдается не впервые. Так, недавно в Карпатах туристы катались в шортах по снегу на Драгобрате.