На Закарпатье случилось землетрясение

Подземный толчок магнитудой 2,5 по шкале Рихтера не привел к разрушениям.

В среду, 8 сентября, возле с. Брестов Мукачевского района было зафиксирован подземный толчок. Землетрясение не привел к негативным последствиям.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатья.

"8 сентября в 16:32 мин измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона вблизи с. Брестов Мукачевского района было зафиксировано подземный толчок магнитудой 2,5 без негативных последствий", — говорится в сообщении.

Обращений от граждан к спасателям не поступало.

Напомним, 8 июня в с. Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 балла. Чрезвычайное происшествие случилось без негативных последствий.

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