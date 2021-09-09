На Закарпатті стався землетрус

На Закарпатті стався землетрус

Підземний поштовх магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера не призвів до руйнувань.

У середу, 8 вересня, поблизу с. Брестів Мукачівського району було зафіксовано підземний поштовх. Землетрус не призвів до негативних наслідків.

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Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Закарпаття.

"8 вересня о 16:32 хв. вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону поблизу с. Брестів Мукачівського району було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 2,5 без негативних наслідків", - йдеться у повідомленні.

Наразі звернень від громадян до рятувальників не надходило.

Нагадаємо, 8 червня с. Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 2,6 бала. Надзвичайна подія сталась без негативних наслідків.

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