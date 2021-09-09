У Кабулі жінки вийшли на марш за рівні права

У Кабулі жінки вийшли на марш за рівні права

Напередодні в Афганістані ліквідували міністерство у справах жінок.

У столиці захопленого "Талібаном" Афганістану - Кабулі жінки вийшли на марш за рівні права.

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 9 вересня.

Напередодні в Афганістані ліквідували міністерство у справах жінок. Учасниці протесту кажуть, не можуть миритись з постійним наступом на свої права. Мітинг розігнали бойовики. Учасниці кажуть, їх били, повідомляють про численних травмованих.

Ісламісти "Талібану", які нині контролюють більшу частину Афганістану уже запровадили низку обмежень для жінок. Зокрема, заборонили займатись спортом, мовляв іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю тільки з необхідності, а спорт - нею не є.

Новини світу: у Кабулі жінки вийшли на марш за рівні права

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання