В Кабуле женщины вышли на марш за равные права

В Кабуле женщины вышли на марш за равные права

Накануне в Афганистане ликвидировали министерство по делам женщин.

В столице захваченного "Талибаном" Афганистана — Кабуле женщины вышли на марш за равные права.

Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 9 сентября.

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Накануне в Афганистане ликвидировали министерство по делам женщин. Участницы протеста говорят, не могут мириться с постоянным наступлением на свои права. Митинг разогнали боевики. Участницы говорят, их били, сообщают о многочисленных травмированных.

Исламисты "Талибана", которые сейчас контролируют большую часть Афганистана уже ввели ряд ограничений для женщин. В частности, запретили заниматься спортом, мол ислам позволяет женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт — ею не является.

Новости мира: в Кабуле женщины вышли на марш за равные права

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