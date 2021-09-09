В Кабуле женщины вышли на марш за равные права

Накануне в Афганистане ликвидировали министерство по делам женщин.
В столице захваченного "Талибаном" Афганистана — Кабуле женщины вышли на марш за равные права.
Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 9 сентября.
Накануне в Афганистане ликвидировали министерство по делам женщин. Участницы протеста говорят, не могут мириться с постоянным наступлением на свои права. Митинг разогнали боевики. Участницы говорят, их били, сообщают о многочисленных травмированных.
Исламисты "Талибана", которые сейчас контролируют большую часть Афганистана уже ввели ряд ограничений для женщин. В частности, запретили заниматься спортом, мол ислам позволяет женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт — ею не является.