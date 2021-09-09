У Москві новонароджену дівчинку викинули до сміттєпроводу (фото)

Російські лікарі надають дитині необхідну допомогу.

У російській столиці Москві у сміттєпроводі в одному з житлових будинків на Литовському бульварі знайшли новонароджену дівчинку. Дитині лише кілька днів.

Про це повідомляється в Telegram каналі столичної прокуратури.

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Дівчинку, як уточнили в прокуратурі РФ, знайшли рано вранці 9 вересня в будинку на Литовському бульварі. Де і як вона з'явилася на світ, залишається невідомим. Але повідомляється, що дівчинці не більше доби від народження.

За попередньою інформацією, на момент виявлення дівчинка була загорнута в поліетиленовий пакет. Дитина без видимих тілесних ушкоджень.

Дівчинку передали лікарям, їй надається необхідна медична допомога. Тим часом поліцейські шукають батьків дитини.

Нагадаємо, у Львові вночі під паркан пологового підкинули новонароджену дитину. Дівчинка лежала на асфальті, загорнута лише в рушник, та голосно кричала. Знайшов її охоронець пологового. Жодних речей чи записки біля немовляти не було. Лікарі кажуть, дитина доношена, але з переохолодженням.

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