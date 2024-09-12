Нардеп ударил человека в центре Киева — полиция

В соцсетях появилось видео, на котором якобы зафиксирован инцидент с участием нардепа.

Вечером в четверг, 12 сентября, в полицию Киева поступило сообщение от мужчины об избиении в центре столицы. Потерпевший отметил, что его ударил народный депутат Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Фамилия депутата не сообщается.

"В настоящее время заявитель находится в управлении полиции, сообщение о происшествии зарегистрировано, проводится проверка", — говорится в сообщении.

Тем временем в соцсетях появилось видео, на котором якобы зафиксирован инцидент с участием нардепа.

На опубликованных кадрах виден народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Куницкий, которого автор видео обвиняет в том, что тот ударил его в спину, когда он ехал на самокате.

Рядом находятся сотрудники патрульной полиции, которым нардеп Куницкий продемонстрировал свое удостоверение и спросил, может ли он идти. Полицейский попросил народного избранника задержаться.

На протяжении всего видео Куницкий невозмутимо ест мороженое, никак не комментирует событие и не реагирует в ответ на просьбу мужчины подтвердить, что он ударил его.

Напомним, в октябре прошлого года в Киеве народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили молодого человека. Пострадавший утверждал, что обвинили его в мошенничестве и требовали деньги.

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