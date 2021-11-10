Народные приметы, обряды и обычаи 11 ноября

Гололедица начинается с тумана.

11 ноября церковь и верующие чтят память преподобномученицы Анастасии Римлянки, преподобного Аврамия, затворника, и блаженной Марии, племянницы его, мучеников Клавдия, Астерия, Неона и Феонилы, преподобной Анны.

11 ноября: церковный праздник

Анастасия Римская – христианская преподобномученица.

Согласно житию, Анастасия была знатной девушкой, осиротевшей в 3 года. Воспитывалась в женской христианской общине в окрестностях Рима под наставничеством Софии. Она была красивой, и многие знатные патриции звали ее к себе, но Анастасия всем отказывала. В возрасте 21 года ее привели к градоначальнику Пробу, перед которым она открыто признала свою веру в Иисуса Христа и отвергла требование поклониться языческим богам и выбрать себе знатного человека. Проб выставил ее голой перед народом, но Анастасия начала разоблачать градоначальника, и он подверг ее пыткам. Ее привязали к четырем столбам вниз лицом; под ней разожгли огонь с серой и смолой и мучили ее снизу огнем и зловонным дымом, а по спине били палками. Далее мучитель отдал приказ вырвать у нее из пальцев ногти, потом отсечь ее руки и ноги, также выбить все ее зубы.

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Житие сообщает, что, несмотря на мучения, Анастасия не прекращала исповедовать Христа и разоблачать Проба. Во время этих пыток христианин Кирилл дал Анастасии воды, за что был казнен. После длительных мучений праздника обезглавили, а тело бросили без погребения на еду зверям. Однако ее тело было найдено и похоронено ее наставницей Софией и другими местными христианами.

В житиях смерть Анастасии Римлянки принадлежат ко времени правления разных императоров: Диоклетиана, или Деция и Валериана. Уже в ранних агиографических памятниках произошло смешение историй Анастасии Римской (называемой Старшей, жившей в I веке) и Анастасии Римской (называемой Младшей), что создает трудности с идентификацией их изображений, мощей и посвященных им храмов.

11 ноября: украинские народные приметы

Если первый снег упал на мокрую землю — останется, на сухую — скоро взойдет.

Рано замерзнет – долго не растает.

Гололедица начинается с тумана.

От первого снега до санного пути – полтора месяца.

Если пламя гудит в лежанке, то в ветреную погоду зимой, а весной — на оттепели.

11 ноября: народные традиции

Раньше в народе верили, что Анастасия помогает в работе с шерстяной пряжей. Она якобы заботится о баранах и овец, об овцеводах, и о тех, кто из овечьей шерсти прядет шерстяные нити, валяет валенки, шьет теплую одежду, изготовляет сукно и проч. На иконах часто святые Анастасия и Параскева изображаются вместе.

11 ноября: что следует делать

Ранее 11 ноября заканчивали стричь овец. Еще в этот день отправлялись в церковь, чтобы помолиться заступнице и покровительнице овцеводов — святой Анастасии. Пастухов в этот день угощали гостинцами, желали им крепкого здоровья и долгой жизни. Если 11 ноября считался днем овцеводов и пастухов, то 12 ноября поздравляли рыбаков и охотников.

11 ноября: что нельзя делать

Общаться с незнакомыми людьми.

Оставлять детей самих дома.

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