Народні прикмети, обряди і звичаї 11 листопада

Ожеледиця починається з туману.

11 листопада церква та віряни вшановують пам'ять преподобномучениці Анастасiї Римлянки, преподобного Аврамiя, затворника, i блаженної Марiї, племiнницi його, мучеників Клавдiя, Астерiя, Неона i Феонiли, преподобної Анни.

11 листопада: церковне свято

Анастасія Римська — християнська преподобномучениця.

Згідно з житієм, Анастасія була знатною дівчиною, що осиротіла в 3 роки. Виховувалася в жіночій християнській громаді в околицях Риму під наставництвом Софії. Вона була красивою, і багато знатних патриціїв звали її до себе, але Анастасія всім відмовляла. У віці 21 рік її привели до градоначальника Проба, перед яким вона відкрито визнала свою віру в Ісуса Христа і відкинула вимогу вклонитися язичницьким богам і вибрати собі знатного чоловіка. Проб виставив її голою перед народом, але Анастасія почала викривати градоначальника, і він піддав її катуванням. Її прив'язали до чотирьох стовпів вниз обличчям; під нею розпалили вогонь з сіркою і смолою і мучили її знизу вогнем і смердючим димом, а по спині били палицями. Далі мучитель наказав вирвати у неї з пальців нігті, потім відсікти її руки і ноги, а також вибити всі її зуби.

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Житіє повідомляє, що, попри муки, Анастасія не припиняла сповідувати Христа і викривати Проба. Під час цих тортур християнин Кирило дав Анастасії води за що був страчений. Після тривалих мук святу обезголовили, а тіло кинули без поховання на поживу звірам. Однак її тіло було знайдене і поховане її наставницею Софією та іншими місцевими християнами.

У житіях смерть Анастасії Римлянини належать до часу правління різних імператорів: Діоклетіана, або Деція і Валеріана. Уже в ранніх агіографічних пам'ятках відбулося змішання історій Анастасії Римської (званої Старшою, жила у I столітті) і Анастасії Римської (званої Молодшою), що створює труднощі з ідентифікацією їх зображень, мощей та присвячених їм храмів.

11 листопада: українські народні прикмети

Якщо перший сніг, упав на мокру землю — залишиться, на суху — скоро зійде.

Рано замерзне — довго не розтане.

Ожеледиця починається з туману.

Від першого снігу до санного шляху — півтора місяця.

Якщо полум'я гуде в лежанці, то на вітряну погоду взимку, а весною — на відлигу.

11 листопада: народні традиції

Раніше у народі вірили, що Анастасія допомагає в роботі з вовняною пряжею. Вона нібито піклується про баранів і овець, про вівчарів, і про тих, хто з овечої вовни пряде вовняні нитки, валяє валянки, шиє теплий одяг, виготовляє сукно та ін. На іконах часто святі Анастасія і Параскева зображуються разом.

11 листопада: що варто робити

Раніше 11 листопада закінчували стригти овець. Ще в цей день вирушали до церкви, щоб помолитися заступниці і покровительці вівчарів – святої Анастасії. Вівчарів в цей день пригощали гостинцями, бажали їм міцного здоров’я і довгого життя. Якщо 11 листопада вважався днем вівчарів і пастухів, то 12 листопада вітали рибалок і мисливців.

11 листопада: що не можна робити

Спілкуватися з незнайомими людьми.

Залишати дітей самих вдома.

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