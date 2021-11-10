Чебуреки з лаваша за 15 хвилин

Якщо ви ніколи не куштували "ледачих" чебуреків з лаваша — швидше вирушайте до супермаркету за продуктами.

Якщо у вас немає ні часу, ні бажання возитися з тістом для чебуреків, а самих їх дуже хочеться просто сходіть у супермаркет і купіть лаваш. Такі чебуреки готуються 15 хвилин, але виходять не менш смачними.

Інгредієнти:

листи лаваша - 5 шт;

м'ясний фарш - 300 г;

твердий сир - 50 г;

невеликі цибулини - 3 шт;

зелень - пучок;

сіль та перець - за смаком.

Приготування:

Лаваш складіть навпіл і наріжте на квадрати, щоб можна було сформувати правильні трикутники. На одну половину викладіть начинку з дрібно нарізаної цибулі, зелені і фаршу, накрийте другою половиною і обсмажуйте на сковороді з обох боків до рум'яної скоринки - "ледачі" чебуреки готові.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

Більше рецептів шукайте на сайті Дмитра Дорошенка www.bene-gusto.com

Читайте також: Картопляні деруни з грибами в горщику

Більше рецептів читайте у розділі "Кухня".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання