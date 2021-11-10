Чебуреки з лаваша за 15 хвилин

Якщо ви ніколи не куштували "ледачих" чебуреків з лаваша — швидше вирушайте до супермаркету за продуктами.
Якщо у вас немає ні часу, ні бажання возитися з тістом для чебуреків, а самих їх дуже хочеться просто сходіть у супермаркет і купіть лаваш. Такі чебуреки готуються 15 хвилин, але виходять не менш смачними.
Інгредієнти:
- листи лаваша - 5 шт;
- м'ясний фарш - 300 г;
- твердий сир - 50 г;
- невеликі цибулини - 3 шт;
- зелень - пучок;
- сіль та перець - за смаком.
Приготування:
Лаваш складіть навпіл і наріжте на квадрати, щоб можна було сформувати правильні трикутники. На одну половину викладіть начинку з дрібно нарізаної цибулі, зелені і фаршу, накрийте другою половиною і обсмажуйте на сковороді з обох боків до рум'яної скоринки - "ледачі" чебуреки готові.
Відеоверсія рецепту:
Смачного!
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