Народные приметы, обряды и обычаи 22 ноября

Гололедица начинается с тумана.
22 ноября церковь и верующие чтят память мучеников Онисифора и Порфирия, преподобной Матроны, преподобной Феоктисты, преподобного Онисифора, исповедника печерского, в Ближних пещерах, мученика Александра Солунского, мученика Антония, преподобного Иоанна, преподобного Иоанна, преподобного Иоанна митрополита Пентапольского, чудотворца, иконы Божией Матери "Скоропослушница".
22 ноября: церковный праздник
Онисифор и Порфирий – раннехристианские греческие святые и мученики, пострадавшие в начале IV века во время гонения на христиан римского императора Диоклитиана.
Узнав, что Онисифор и Порфирий исповедуют христианскую веру, их подверглись тяжким мучениям и пыткам. Их били по всему телу, положив страстотерпцев Христовых на длинные сковороды и разведя огонь, жгли их.
После этого святых привязали к лютым, диким коням. Святые мученики, волочившиеся ими по каменистой и неровной почве, были совершенно разодраны и в таких мучениях предали души свои Богу.
Верующие собрали разодранные останки святых и с честью похоронили, где от них начали вытекать разнообразные чудеса и исцеления.
О пребывании святых мощей Онисифора и Порфирия в Пангианском селе или Панкеане, лежащей в Македонии, у горы Пангей и о вытекавших от них чудесах есть упоминание в 9-й песне канона, составленного святым Иосифом Песнописцем.
22 ноября: народные традиции
Уже должна быть покрыта снегом земля. Говорили, "если на Мотрин день гусь выйдет на лед, то еще будет плавать по воде", а также если "в ноябре Мотря на белом коне приедет, то острую зиму нам привезет".
22 ноября: украинские народные приметы
- Первый прочный снег выпадает на ночь; днем снег долго не задержится.
- Если первый снег упал на мокрую землю — останется, на сухую — скоро взойдет.
- Рано замерзнет – долго не растает.
- Гололедица начинается с тумана.
- От первого снега до санного пути – полтора месяца.
22 ноября: что следует делать
В прежние времена в этот день принято давать милостыню нищим. Одаривать их предметами обихода и одеждой. Поэтому накануне хозяйки перебирали вещи и лишние раздавали. В этот день женщины традиционно заваривают собранные корешки и лечебные травы. Раньше наши предки посещали кладбища и украшали могилы. Не соблюдение этой традиции могло навлечь беду.
22 ноября: что не стоит делать
Нельзя отказывать гостям.
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