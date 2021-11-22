Народні прикмети, обряди і звичаї 22 листопада

Ожеледиця починається з туману.
22 листопада церква та віряни вшановують пам'ять мучеників Онисифора i Порфирiя, преподобної Матрони, преподобної Феоктисти, преподобного Онисифора, сповідника печерського, в Ближнiх печерах, мученика Олександра Солунського, мученика Антонiя, преподобного Йоана Колова, преподобних Євстолiї i Сосипатри, святителя Нектарія Егінського, митрополита Пентапольского, чудотворця, ікони Божої Матері "Скоропослушниця".
22 листопада: церковне свято
Онисифор і Порфирій — ранньохристиянські грецькі святі та мученики, які постраждали на початку IV століття під час гоніння на християн римського імператора Діоклітіана.
Дізнавшись, що Онисифор і Порфирій сповідують християнську віру, їх зазнали тяжких мук і катувань. Їх били по всьому тілу, поклавши страстотерпців Христових на довгі сковороди і розвівши вогонь, палили їх.
Після цього святих прив'язали до лютих, диких коней. Святі мученики, що волочилися ними по кам'янистому і нерівному ґрунті, були зовсім роздерті і в таких муках зрадили душі свої Богові.
Вірянини зібрали роздерті останки святих і з честю поховали, де від них почали витікати різноманітні чудеса та зцілення.
Про перебування святих мощей Онисифора і Порфирія в Пангіанському селі або Панкеан, що лежить в Македонії, біля гори Пангей і про чудеса, що витікали від них, є згадка в 9-й пісні канону, складеного святим Йосипом Піснописцем.
22 листопада: народні традиції
Вже має бути покритою снігом земля. Казали, "якщо на Мотрин день гусак вийде на лід, то ще буде плавати по воді", а також, якщо "в листопаді Мотря на білім коні приїде, то гостру зиму нам привезе".
22 листопада: українські народні прикмети
- Перший тривкий сніг випадає на ніч; денний сніг довго не затримається.
- Якщо перший сніг, упав на мокру землю — залишиться, на суху — скоро зійде.
- Рано замерзне — довго не розтане.
- Ожеледиця починається з туману.
- Від першого снігу до санного шляху — півтора місяця.
22 листопада: що варто робити
У минулі часи цього дня заведено давати милостиню жебракам. Обдаровувати їх предметами побуту та одягом. Тому напередодні господині перебирали речі і зайві роздавали. В цей день жінки традиційно заварюють зібрані корінці та лікувальні трави. Раніше наші предки відвідували кладовища і прикрашали могили. Не дотримання цієї традиції могло накликати біду.
22 листопада: що не варто робити
Не можна відмовляти гостям.
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