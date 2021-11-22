На Закарпатті легковик влетів у мікроавтобус: троє загиблих

Водій мікроавтобуса опанився у лікарні.

Смертельна автоаварія сталася на Закарпатті: не розминулися легковик та мікроавтобус.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 22 листопада.

У ДТП загинуло троє людей. За словами очевидців, 62-річний водій легковика на шаленій швидкості вилетів із крутого повороту на зустрічну смугу. Помітивши мікроавтобус, який рухався назустріч, він почав гальмувати, але уникнути зіткнення вже не зміг.

В результаті він та двоє його пасажирів - це чоловіки віком 64 та 65 років загинули миттєво. 57-річний водій мікроавтобусу в автівці їхав сам. Він зазнав численних травм. Нині перебуває в реанімації у важкому стані.

Як повідомлялося, у Кривому Розі сталася аварія: вантажівка зім’яла "ЗАЗ". Водій легковика загинув, пасажирка дістала травми. Кермувальник вантажівки не постраждав. Він був напідпитку, кажуть очевидці. Поліція з’ясовує обставини трагедії. Зокрема, хто дозволив кермувальнику у такому стані вирушити в рейс. Вантажівка брала участь у ремонті автошляхів.

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