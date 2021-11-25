Народные приметы, обряды и обычаи 26 ноября

В народе Иоанну Златоусту молились о суде над мошенниками и взяточниками.

26 ноября верующие и церковь чтят память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, мучеников Антонина, Никифора и Германа, мученицы Манефы.

26 ноября: украинские народные приметы

Наличие на небе облаков разной окраски — признак близкой непогоды.

Если воробьи оживились во время продолжительной непогоды, то можно ожидать хорошую погоду.

Красная вечерняя заря предвещает ветер, светло-желтая – дождь.

Золотистый цвет солнца при восходе и закате, а также светло-розовые краски звезды предвещают непогоду и ветер.

26 ноября: церковный праздник

Иоанн Златоустый — архиепископ Константинопольский, блестящий оратор, адвокат и религиозный полемист, необычайная по колориту фигура, выделяющаяся среди ряда незаурядных мыслителей и проповедников Христианской Церкви. Святой, прославленный в лике святителей, учителей и чудотворцев. Почетные титулы: «Вселенский Учитель» и «Златоуст»; последний титул – официально закрепленный Церковью на Халкидонском соборе в V веке и полученный святым за чрезвычайное красноречие. Поныне в церквях совершается Литургия Иоанна Златоустого. Вместе с Григорием Богословом и Василием Великим считается одним из трех главных Отцов Церкви в Православии и в Восточных католических церквях. В Католической церкви относится к Учителям Церкви.

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Иван Златоуст известен не только верующим, его наследием интересуются, увлекаются даже светские ученые, литераторы, а последние его слова в этом мире: "Слава Богу за все!", сказанные в изгнании и страшных физических мучениях, стали настоящим символом веры и несокрушимости.

26 ноября: народные обычаи

В народе Иоанну Златоусту молились о суде над мошенниками и взяточниками. Также ранее в этот день после посещения храма было принято лепить вареники.

26 ноября: что следует делать

Надо лепить вареники с разными начинками. Существовало поверье, что чем больше налепить и съесть, тем счастливее и успешнее будет следующий год.

26 ноября: что не стоит делать

нельзя ругаться;

нельзя одалживать что-либо соседям.

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