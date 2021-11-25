Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки небес.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 26 ноября 2021 года рассказывает, что Близнецам не стоит осуждать кого-то, а Скорпионам нужно позаботиться о здоровье.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 26 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Уважайте свои пределы. В отношениях просите других соблюдать их. Стройте крепкий фундамент на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка жезлов"

Вселенная щедра. В отношениях с благодарностью принимайте подарки. На работе начните уважать себя.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Императрица"

Вы прекрасны и внутри, и снаружи. В отношениях не осуждайте ни себя, ни других. На работе живите настоящим.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Сила"

Любите свое тело и облик. Постоянно за ним ухаживайте. Ваша жизнь наполнится безграничными возможностями успеха и счастья.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Паж жезлов"

Добивайтесь того, чего хотите. В отношениях смело продвигайтесь вперед. На работе контролируйте свои эмоции.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Месяц"

Относитесь к своим неудачам, как к возможностям учиться и развиваться. На работе не разрешайте страхам сдерживать вас.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Отшельник"

Отвечайте своим ожиданиям, а не желаниям других. Будьте благодарны за все, что у вас есть. На работе учитесь на своих ошибках.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Маг"

Ваше тело стремится к заботе о здоровье, а ум чист. Успокойте свою душу в отношениях. Вы достойны уважения на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Звезда"

Вы полны вдохновения. В отношениях стремитесь к большему. На работе смело двигайтесь вперед.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Солнце"

Вы полны вдохновением и хорошими идеями. На работе достигайте того, чего вы хотите. На работе контролируйте собственные действия и состояние.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Башня"

Относитесь к своим неудачам, как к возможностям. На работе учитесь и развивайтесь. В отношениях не позволяйте страхам сдерживать вас.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Справедливость"

Отвечайте своим желаниям, а не ожиданиям других. В отношениях будьте благодарны за все, что имеете. На работе научитесь прощать себя за ошибки.

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