Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Народні прикмети, обряди і звичаї 26 листопада

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Народні прикмети, обряди і звичаї 26 листопада

Pexels

У народі Іоанну Златоусту молилися про суд над шахраями і хабарниками

26 листопада віряни та церква вшановують пам'ять святителя Йоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського, мучеників Антонiна, Никифора і Германа, мучениці Манефи

26 листопада: українські народні прикмети

  • Наявність на небі хмар різного забарвлення — ознака близької негоди.
  • Якщо горобці пожвавилися під час тривалої негоди, то можна чекати на хорошу погоду.
  • Червона вечірня зоря передвіщає вітер, світло-жовта — дощ.
  • Золотавий колір сонця при сході й заході, а також світло-рожеві барви зорі віщують негоду і вітер.

26 листопада: церковне свято 

Іван Золотоустий  — архієпископ Константинопольський, блискучий оратор, адвокат і релігійний полеміст, надзвичайна за колоритом постать, яка виділяється серед низки непересічних мислителів й проповідників Християнської Церкви. Святий, прославлений у лику святителів, учителів і чудотворців. Почесні титули: «Вселенський Учитель» і «Золотоустий»; останній титул — офіційно закріплений Церквою на Халкідонському соборі у V сторіччі та отриманий святим за надзвичайне красномовство. Понині в церквах відправляється Літургія Іоанна Золотоустого. Разом із Григорієм Богословом і Василій Великий вважається одним із трьох головних Отців Церкви у Православ'ї та у Східних католицьких церквах. В Католицькій церкві відноситься до Учителів Церкви.

Іван Золотоустий відомий не лише вірянам, його спадщиною цікавляться, захоплюються навіть світські науковці, літератори, а останні його слова на цьому світі: "Слава Богові за все!", сказані у вигнанні та страшних фізичних муках, стали справжнім символом віри та незламності.

26 листопада: народні звичаї

У народі Іоанну Златоусту молилися про суд над шахраями і хабарниками. Також раніше цього дня після відвідування храму було заведено ліпити вареники.  

26 листопада: що варто робити

Треба ліпити вареники з різноманітними начинками.  Існувало повір’я, що чим більше наліпити і з’їсти, тим щасливішим і успішнішим буде наступний рік.

26 листопада: що не варто робити 

  • не можна лаятися;
  • не можна позичати щось сусідам. 

Читайте також:

Погода в Україні: у центрі та на Сході синоптики обіцяють місцями мокрий сніг

Погода в Україні: у центрі та на Сході синоптики обіцяють місцями мокрий сніг

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація