Народні прикмети, обряди і звичаї 26 листопада

У народі Іоанну Златоусту молилися про суд над шахраями і хабарниками
26 листопада віряни та церква вшановують пам'ять святителя Йоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського, мучеників Антонiна, Никифора і Германа, мучениці Манефи.
26 листопада: українські народні прикмети
- Наявність на небі хмар різного забарвлення — ознака близької негоди.
- Якщо горобці пожвавилися під час тривалої негоди, то можна чекати на хорошу погоду.
- Червона вечірня зоря передвіщає вітер, світло-жовта — дощ.
- Золотавий колір сонця при сході й заході, а також світло-рожеві барви зорі віщують негоду і вітер.
26 листопада: церковне свято
Іван Золотоустий — архієпископ Константинопольський, блискучий оратор, адвокат і релігійний полеміст, надзвичайна за колоритом постать, яка виділяється серед низки непересічних мислителів й проповідників Християнської Церкви. Святий, прославлений у лику святителів, учителів і чудотворців. Почесні титули: «Вселенський Учитель» і «Золотоустий»; останній титул — офіційно закріплений Церквою на Халкідонському соборі у V сторіччі та отриманий святим за надзвичайне красномовство. Понині в церквах відправляється Літургія Іоанна Золотоустого. Разом із Григорієм Богословом і Василій Великий вважається одним із трьох головних Отців Церкви у Православ'ї та у Східних католицьких церквах. В Католицькій церкві відноситься до Учителів Церкви.
Іван Золотоустий відомий не лише вірянам, його спадщиною цікавляться, захоплюються навіть світські науковці, літератори, а останні його слова на цьому світі: "Слава Богові за все!", сказані у вигнанні та страшних фізичних муках, стали справжнім символом віри та незламності.
26 листопада: народні звичаї
У народі Іоанну Златоусту молилися про суд над шахраями і хабарниками. Також раніше цього дня після відвідування храму було заведено ліпити вареники.
26 листопада: що варто робити
Треба ліпити вареники з різноманітними начинками. Існувало повір’я, що чим більше наліпити і з’їсти, тим щасливішим і успішнішим буде наступний рік.
26 листопада: що не варто робити
- не можна лаятися;
- не можна позичати щось сусідам.
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