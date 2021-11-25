Народні прикмети, обряди і звичаї 26 листопада

У народі Іоанну Златоусту молилися про суд над шахраями і хабарниками

26 листопада віряни та церква вшановують пам'ять святителя Йоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського, мучеників Антонiна, Никифора і Германа, мучениці Манефи.

26 листопада: українські народні прикмети

Наявність на небі хмар різного забарвлення — ознака близької негоди.

Якщо горобці пожвавилися під час тривалої негоди, то можна чекати на хорошу погоду.

Червона вечірня зоря передвіщає вітер, світло-жовта — дощ.

Золотавий колір сонця при сході й заході, а також світло-рожеві барви зорі віщують негоду і вітер.

26 листопада: церковне свято

Іван Золотоустий — архієпископ Константинопольський, блискучий оратор, адвокат і релігійний полеміст, надзвичайна за колоритом постать, яка виділяється серед низки непересічних мислителів й проповідників Християнської Церкви. Святий, прославлений у лику святителів, учителів і чудотворців. Почесні титули: «Вселенський Учитель» і «Золотоустий»; останній титул — офіційно закріплений Церквою на Халкідонському соборі у V сторіччі та отриманий святим за надзвичайне красномовство. Понині в церквах відправляється Літургія Іоанна Золотоустого. Разом із Григорієм Богословом і Василій Великий вважається одним із трьох головних Отців Церкви у Православ'ї та у Східних католицьких церквах. В Католицькій церкві відноситься до Учителів Церкви.

Також читайте Спадний Місяць: що можна і що категорично заборонено робити

Іван Золотоустий відомий не лише вірянам, його спадщиною цікавляться, захоплюються навіть світські науковці, літератори, а останні його слова на цьому світі: "Слава Богові за все!", сказані у вигнанні та страшних фізичних муках, стали справжнім символом віри та незламності.

26 листопада: народні звичаї

У народі Іоанну Златоусту молилися про суд над шахраями і хабарниками. Також раніше цього дня після відвідування храму було заведено ліпити вареники.

26 листопада: що варто робити

Треба ліпити вареники з різноманітними начинками. Існувало повір’я, що чим більше наліпити і з’їсти, тим щасливішим і успішнішим буде наступний рік.

26 листопада: що не варто робити

не можна лаятися;

не можна позичати щось сусідам.

Читайте також:

Погода в Україні: у центрі та на Сході синоптики обіцяють місцями мокрий сніг