Народные приметы, обряды и обычаи 29 ноября

Солнце двигается как в тумане — к дождю.

29 ноября церковь и верующие чтят память апостола и евангелиста Матфея, праведного Фулвиана, князя Эфиопского, в Крещении Матфея.

29 ноября: церковный праздник

Левий Матфей — один из 12 апостолов Иисуса Христа. Матфея также называют Левием, чтобы отделять его прошлую жизнь от времени служения Иисусу. Матфей написал Евангелие от Матфея на арамейском языке

После вознесения Иисуса Христа Матфей долгое время остается в Палестине и проповедует христианское учение в Иудее, затем в Эфиопии, среди медян и персов. Люди, слушавшие Матфея в Иудее, просили его написать свои рассказы о Христе. По просьбе своей паствы в Иудее, Матфей написал Евангелие. Считается, что Евангелие от Матфея написано через 8 лет после вознесения Господа Иисуса, то есть в 41 году после Рождества Христова.

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Время и обстоятельства смерти Матфея точно не известны. Одни утверждают, что Матфея 60 года после Рождества Христова сожгли на огне в Эфиопии по приказу князя Фульвиана, другие говорят, что Матфей кончил свою жизнь не мученической смертью, а умер от старости. Место захоронения апостола точно не известно, однако в туристических буклетах и статьях часто отмечается, что могила апостола находится в Гонио, на самом деле Грузинская православная церковь считает, что в Гонио похоронен апостол Маттий. По другой традиции считается, что могила апостола находится в итальянском городе Салерно.

В изобразительном искусстве изображение евангелиста, апостола Матфея остается постоянным с 8 века. Его изображают мужчиной в летах, часто с седыми волосами, с седой или белой бородой. Как евангелист, он изображен с пером для писания, книгой или свитком. На изображениях его сопровождает фигура из тетраморфа – человек, который может быть с крыльями как ангел. В позднейшей традиции апостола Матфея изображают с мечом или алебардой и даже с атрибутами таможенника — деньгами или счетами.

Канонизирован еще первыми христианами.

29 ноября: народные традиции

Раньше считалось, что в этот день окончательно замерзает земля. Потому и говорили, что "на Симеона-Иуды конь боится груды". Верили, что в этот день воробьи собираются в стаи.

29 ноября: украинские народные приметы

Гром в ноябре – на малоснежную зиму, но год урожайный; если загремит при луне полно — хлеб уродит на полях, а в долинах будет плохой.

Туман спадает – на оттепели.

Сколько бы ни выпало снега в ноябре, но оттепели его согнут.

Поздней осенью ветры с востока – весна будет холодная.

Если осенью рано нанесет снег, а над ним облако — хорошей погоды не жди.

Солнце двигается как в тумане — к дождю.

29 ноября: что следует делать

Особо тяжелую работу в этот день не выполняли. Люди просто ходили друг к другу в гости, проводили время за беседами. Женщины по вечерам собирались у кого-то дома и занимались разной работой – шили, пряли, вязали, разговаривали и исполняли народные песни.

29 ноября: что не стоит делать

Нельзя в доме свистеть.

Нельзя на стол садиться.

Нельзя ходить в одном носке или чулке дома.

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