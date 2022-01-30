Народные приметы, обряды и обычаи 30 января 2022

Ранее в этот день отпугивали бесов.

30 января — церковь и верующие чтят память преподобного Антония Великого.

30 января: украинские народные приметы

Волки воют недалеко от жилья до мороза.

Непременно заморозит, если дым из дымохода вьется столбом; утренняя заря очень яркая; звезды в ночном небе чрезмерно поблескивают и отчетливо прослеживается Млечный путь.

Если январь холодный, июль будет жарким и грибов не жди до осени.

Если январь сухой, морозный, то будет сухое жаркое лето.

30 января: церковный праздник

Антоний Великий или Антоний Пустынник — основатель христианского отшельнического монашества, египетский анахорет, создатель отшельничества и инициатор монашеской жизни в христианстве. Канонизирован христианской церковью и причислен к лику святых.

Биография Антония, написанная Афанасием Александрийским, способствовала распространению концепции христианского монашества, особенно в Западной Европе – через его латинские переводы. Антония Великого часто ошибочно считают первым христианским монахом, но, как видно из его биографии и других раннехристианских источников, к нему уже было много подвижников. Однако Антоний был одним из первых монахов, отправившихся для уединенной жизни в пустыне, что способствовало его чрезвычайной популярности среди христианской общины и последующих последователей.

Рассказы о том, как Антоний выдержал сверхъестественное искушение во время пребывания в восточной пустыне Египта, вдохновили популярную тему "соблазны святого Антония" в западном искусстве и литературе. Святой Антоний художественно-символически изображается с посохом, имеющим форму тау-креста с колокольчиком для отпугивания бесов, также рядом с ним часто изображается свинья, а греческая буква тау может украшать его одежду.

30 января: что категорически запрещено делать

много работать и носить что-нибудь тяжелое;

злоупотреблять спиртными напитками, а также переедать;

обходить нуждающихся;

вязать и прясть;

готовить чечевицу и бобы.

30 января: что следует сделать

Ранее в этот день отпугивали бесов. Для этого выходили на перекресток и начинали идти домой задом вперед.

30 января: украинские народные традиции

Раньше верили, что этот день – это своеобразный переломный момент, когда половина зимы осталась позади.

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