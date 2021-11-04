Народные приметы, обряды и обычаи 4 ноября

Облака висят низко — жди ветра и снега.

4 ноября верующие и церковь равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца, семи отроков в Ефесе: Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Константина (Ексакустодиана) и Иоанна, мучеников Александра, Феодоры и Гликерии, Андрониковской, Казанской икон Божией Матери.

4 ноября: церковный праздник

Святой Аверкий жил во II ст. и был епископом города Ерополя в Малой Азии. Когда ему было 72 года, он отправился в путешествие в Рим. Возвращаясь в свою епископскую столицу, Аверкий посетил Сирию и Месопотамию, где встретился с набожными и ревностными христианами и скрепил их в святой вере. После возвращения домой он жил набожной и добродетельной жизнью вплоть до своей смерти в 193 году.

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Святой равноапостольный Аверкий, епископ Иерапольский, чудотворец, прославился во II веке во Фригии. Город Иераполь в то время населяли в основном язычники. Святитель молился Господу о спасении их душ и обращении к Иисусу Христу. Явился Ангел и велел святому Оверку разгромить идолов в языческом капище. С ревностью исполнил святой повеление Божие. Услышав, что идолопоклонники хотят убить его, святитель пришел на место народного собрания и открыто разоблачил грехи язычников. Язычники пытались схватить святителя. В это время в толпе закричали три бесноватых юноши. Народ пришел в замешательство, святитель же молитвой изгнал из них бесов. Видя юношей здоровыми, иерапольцы попросили святителя Аверкия научить их христианской вере, а затем приняли Святое Крещение. После этого святитель отправился по соседним городам и селам, исцеляя больных и возвещая Евангелие о Царстве Божьем. С проповедью он обошел Сирию, Киликию, Месопотамию, посетил Рим и повсюду обращал ко Христу множество людей. Святитель Аверкий за свои великие труды назван равноапостольным. Многие годы он защищал Церковь от еретиков, утверждал христиан в вере, занимался миссионерством, исцелял больных.

4 ноября; народные традиции

Этот день считался окончательным пределом перехода от осени к зиме — крепко сковывается земля, а значит, «морозцам дорогу указывает». Если в этот день ожидается дождь, то будет идти снег.

По народному календарю пытались завершить все строительные роботы. В это время мужчин отправляли на заработки, поэтому хозяйки собирались и готовили много вкусных блюд.

4 ноября: украинские народные приметы

Мигание звезд в ноябре – признак ухудшения погоды с усилением ветра.

Когда облака плывут низко, будет дождь и похолодает.

Облака висят низко — жди ветра и снега.

Пишет снегирь — зима замедлит.

4 ноября: что следует делать

Незамужние девушки в этот день отправлялись в березовую рощу. Там, по поверью, нужно было найти березовый лист, покрытый инеем. Всматриваясь в него, можно было увидеть своего будущего жениха.

4 ноября: что категорически запрещено делать

В этот день нельзя было работать. Все дела пробовали переделать заблаговременно.

Напомним, что ранее мы писали об эзотерических лайфхаках ноября.

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