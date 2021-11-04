Народні прикмети, обряди і звичаї 4 листопада

Хмари висять низько — чекай вітру і снігу.

4 листопада віряни та церква рiвноапостольного Аверкiя, єпископа Єрапольського, чудотворця, семи отрокiв у Ефесi: Максимилiана, Ямвлиха, Мартинiана, Діонисiя, Антонiна, Константина (Єксакустодiана) та Йоана, мучеників Олександра, єпископа, Іраклiя, воїна, та жінок Анни, Єлисавети, Феодори і Глiкерiї, Андрониківської, Казанської iкон Божої Матерi.

4 листопада: церковне свято

Святий Аверкій жив у II ст. і був єпископом міста Єрополя у Малій Азії. Коли йому було 72 роки, він вирушив у подорож до Рима. Повертаючись до своєї єпископської столиці, Аверкій відвідав Сирію й Месопотамію, де зустрівся з побожними й ревними християнами і скріпив їх у святій вірі. Після повернення додому він жив побожним і чеснотливим життям аж до своєї смерті 193 року.

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Святий рівноапостольний Аверкій, єпископ Ієрапольський, чудотворець, прославився в II столітті у Фригії. Місто Ієраполь у ті часи населяли в основному язичники. Святитель молився Господу за рятування їх душ і навернення до Ісуса Христа. З'явився Ангел і звелів святому Оверкові розтрощити ідолів в язичницькому капищі. З ревнощами виконав святий веління Боже. Почувши, що ідолопоклонники хочуть убити його, святитель прийшов на місце народних зборів і відкрито викрив гріхи язичників. Язичники намагалися схопити святителя. В цей час в натовпі закричали три біснуватих юнаки. Народ прийшов в замішання, святитель же молитвою вигнав з них бісів. Бачачи юнаків здоровими, ієрапольці попросили святителя Аверкія навчити їх християнської віри, а потім прийняли Святе Хрещення. Після цього святитель відправився по сусідніх міст і сіл, зцілюючи хворих та звіщаючи євангеліє про Царство Боже. З проповіддю він обійшов Сирію, Кілікію, Месопотамію, відвідав Рим і всюди навертав до Христа безліч людей. Святитель Аверкій за свої великі труди названий рівноапостольним. Багато років він захищав Церкву від єретиків, стверджував християн у вірі, займався місіонерством, зціляв хворих.

4 листопада; народні традиції

Цей день вважався остаточною межею переходу від осені до зими — міцно сковується земля, а відтак «морозцям дорогу вказує». Вірили, якщо цього дня небо заплаче, то слідом за дощем прийде зима, а якщо зранку дощить, то надвечір має піти сніг — ознака ранніх пролісків.

За народним календарем намагалися завершити всі будівельні роботи. В цей час чоловіків відправляли на заробітки, тому господині збиралися разом і готували багато смачних страв.

4 листопада: українські народні прикмети

Блимання зірок у листопаді — ознака погіршення погоди з посиленням вітру.

Коли хмари пливуть низько — буде дощ і похолодніє.

Хмари висять низько — чекай вітру і снігу.

Пищить снігур - зима забариться.

4 листопада: що варто робити

Незаміжні дівчата цього дня вирушали до березового гаю. Там, за повір’ям, потрібно було знайти березовий листок, покритий інеєм. Вдивляючись в нього, можна було побачити свого майбутнього нареченого.

4 листопада: що категорично заборонено робити

В цей день не можна було працювати. Всі справи намагалися переробити заздалегідь.

Нагадаємо, що раніше ми писали про езотеричні лайфхаки листопада.

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