Отключение света 24 сентября: чего ждать потребителям

В "Укрэнерго" сообщили, введут ли графики отключения электричества завтра, 24 сентября.

Отключения света 24 сентября не прогнозируются.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Меры ограничения потребления не планируются, отметили там. В то же время напомнили, что пользоваться мощными электроприборами лучше в дневные часы – с 10:00 до 16:00.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно с 16:00 до 22:00", — призвали в "Укрэнерго".

Напомним, сегодня, 23 сентября, после российских обстрелов произошли новые обесточения в шести областях Украины.

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