Відключення світла 24 вересня: на що чекати споживачам

В "Укренерго" повідомили, чи запровадять графіки відключення електрики завтра, 24 вересня.
Відключення світла 24 вересня не прогнозуються.
Про це повідомили в "Укренерго".
Заходи обмеження споживання не плануються, зазначили там. Водночас нагадали, що користуватись потужними електроприладами краще в денні години – з 10:00 до 16:00.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00", - закликали в "Укренерго".
Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня, після російських обстрілів сталися нові знеструмлення у 6 областях України.
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