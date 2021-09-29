Правительство утвердило Стратегию деоккупации Крыма

"Крымская платформа" — инициатива, которую начали как координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня.

Правительство 29 сентября утвердило Стратегию деоккупации Крыма.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма.

"Как было отмечено, "Крымская платформа" - это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими странами-партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня", — заявил глава Кабмина.

Напомним, что 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании "Крымской платформы" — переговорной площадки, целью которой является деоккупация Крыма. 23 августа в Киеве состоялся первый ее саммит, в котором приняли участие 46 государств и международных организаций. В завершение встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию государством-оккупантом.

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