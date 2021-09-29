Уряд затвердив Стратегію деокупації Криму

"Кримська платформа" - ініціатива, яку започаткували як координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного.

Уряд 29 вересня затвердив Стратегію деокупації Криму.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму.

"Як було наголошено, "Кримська платформа"— це не разовий захід. Ми схвалюємо комплексні документи, які містять детальні кроки деокупації, залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими країнами-партнерами та в рамках міжнародних організацій, аби тема Криму постійно була на світовому порядку денному", - заявив очільник Кабміну.

Нагадаємо, що 26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення "Кримської платформи" - переговорного майданчика, метою якого є деокупація Криму. 23 серпня у Києві відбувся перший її саміт, у якому взяли участь 46 держав та міжнародних організацій. На завершення зустрічі країни-учасниці ухвалили спільну декларацію, в якій визнали Росію державою-окупантом.

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