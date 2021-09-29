По программе Зеленского спортплощадки установят почти в каждом дворе

По программе Зеленского спортплощадки установят почти в каждом дворе

Программа ориентируется на все возрастные категории.

Во всех регионах Украины в рамках программ Президента Владимира Зеленского "Здоровая Украина" и "Большая стройка" началась установка 10 000 спортивных площадок, которые, по плану, до конца 2022 года должны появиться практически в каждом дворе.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Одновременно с установкой спортивных площадок по программе "Здоровая Украина" проходит также реализация проекта "Активные парки – локации здоровой Украины". Этот проект предусматривает строительство и оборудование до конца года 600 активных парков для занятий спортом на открытом воздухе. 100 активных парков в настоящее время уже открыты для свободного доступа.

"Эта программа Президента ориентирована на все возрастные категории и группы населения. Мы хотим, чтобы как можно больше наших граждан были привлечены к регулярным занятиям спортом. Чтобы укреплялось здоровье украинцев и снижались показатели заболеваний, возникающих из-за недостаточной физической активности. Чтобы улучшались качество и продолжительность жизни наших людей", – рассказал заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Целью формирования сети активных парков является создание условий для массового привлечения украинцев к занятиям спортом и популяризации здорового образа жизни.

Каждый из активных парков имеет специальный QR-код, с помощью которого их посетители могут выбрать для себя тренировку любого уровня сложности, а также воспользоваться индивидуальными рекомендациями собственных тренеров, в роли которых выступают звезды эстрады, кино, профессиональные спортсмены и Президент Украины.

Сегодня, по статистике, 73% граждан Украины не занимаются физическими упражнениями из-за отсутствия доступной современной и бесплатной спортивной инфраструктуры. Средняя продолжительность жизни составляет 63 года у мужчин и 73 года у женщин, что соответствует 115-му месту в мире.

Строительство общедоступных спортивных площадок и активных парков должно привлечь к активному образу жизни как можно больше украинцев и сделать нацию более здоровой, уверены в ОП.

Напомним, недавно на столичном ВДНГ Владимир Зеленский в рамках программ "Здоровая Украина" и "Большая стройка" презентовал урбан-парк для уличных видов спорта. Подобные парки до 2023 года планируется построить во всех областных центрах Украины.

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