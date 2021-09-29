Россиянин пытался выехать из Украины в Беларусь на угнанном авто

Россиянин пытался выехать из Украины в Беларусь на угнанном авто

Автомобиль находился в розыске еще с 2019 года.

В Волынской области на пункте пропуска Доманово, что на границе с Беларусью, россиянин пытался выехать из Украины на угнанном автомобиле.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, ночью 29 сентября пограничники из Волынского отряда задержали гражданина России, который на автомобиле Skoda пытался выехать из Украины.

Во время проверки выяснилось, что автомобиль находится в базе данных "Интерпола". Он считается похищенным еще с 2019 года.

На место происшествия вызвали полицию и передали правоохранителям автомобиль.

Напомним, названы пять способов, как правильно рассчитать бюджет на покупку автомобиля.

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