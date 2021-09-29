Актеры сериала "Моя улюблена Страшко" прокомментировали слухи об их романе

Актеры сериала "Моя улюблена Страшко" прокомментировали слухи об их романе

Также артисты рассказали, как чувствуют себя после завершения съемок.

Вокруг украиноязычной драмеди "Моя улюблена Страшко", которая выходит на телеканале 1+1 с понедельника по четверг в 20:45, не утихают обсуждения в Сети.

Пользователи предполагают, что между исполнителями главных ролей Ириной Поплавской (роль Насти Глушко) и Александром Соколовым (роль Макса Бондаренко) есть чувства и вне съемочной площадки.

Актеры пришли в студию "Сніданку з 1+1", где рассказали, как чувствуют себя после завершения съемок и ответили на провокационный вопрос — есть ли между ними романтические отношения в реальной жизни.

Пара обменялась взглядами и Ира еще больше подогрела слухи.

"Я могу только сказать, что счастье любит тишину", — заинтриговала зрителей актриса.

Ирина Поплавская / пресс-служба канала "1+1"

Также артисты признались, что до конца еще не осознали, что съемки сериала завершились.

"Сейчас ощущается определенная инерция. Когда ты восемь месяцев проводишь на съемочной площадке, постоянно собран, готов к работе, а затем ритм меняется, и нужно время, чтобы привыкнуть и адаптироваться к новому графику", — прокомментировал Александр Соколов.

Также актер в поддержку флешмоба #красивасерцем откровенно рассказал, что в школе терпел издевательства одноклассников.

Александр Соколов / пресс-служба канала "1+1"

"Долгое время я приходил в школу, и у меня одноклассники отбирали бутерброды, которые мама давала мне. Это уже стало определенной традицией — каждое утро открывал портфель и отдавал пищу. Конечно, были и другие ситуации", — поделился Александр.

Напомним, в украиноязычном сериале "Моя улюблена Страшко" рассказывается история внутренней трансформации застенчивой умницы Насти Глушко. Также поднимаются темы буллинга, моббинга, харассмента, сексизма, объективации, восприятия себя.

Актеры Ирина Поплавская и Александр Соколов рассказали о съемках в сериале "Моя любимая Страшко"

Напомним, недавно актер сериала "Моя улюблена Страшко" Кияшко поделился, как снимали картину. Также артист рассказал о своем ярком персонаже.

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