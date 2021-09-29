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Актеры сериала "Моя улюблена Страшко" прокомментировали слухи об их романе

Актеры сериала "Моя улюблена Страшко" прокомментировали слухи об их романе

Актеры сериала "Моя улюблена Страшко" / пресс-служба канала "1+1"

Также артисты рассказали, как чувствуют себя после завершения съемок.

Вокруг украиноязычной драмеди "Моя улюблена Страшко", которая выходит на телеканале 1+1 с понедельника по четверг в 20:45, не утихают обсуждения в Сети.

Пользователи предполагают, что между исполнителями главных ролей Ириной Поплавской (роль Насти Глушко) и Александром Соколовым (роль Макса Бондаренко) есть чувства и вне съемочной площадки.

Актеры пришли в студию "Сніданку з 1+1", где рассказали, как чувствуют себя после завершения съемок и ответили на провокационный вопрос — есть ли между ними романтические отношения в реальной жизни.

Пара обменялась взглядами и Ира еще больше подогрела слухи.

"Я могу только сказать, что счастье любит тишину", — заинтриговала зрителей актриса.

Ирина Поплавская / © пресс-служба канала
Ирина Поплавская / пресс-служба канала "1+1"

Также артисты признались, что до конца еще не осознали, что съемки сериала завершились.

"Сейчас ощущается определенная инерция. Когда ты восемь месяцев проводишь на съемочной площадке, постоянно собран, готов к работе, а затем ритм меняется, и нужно время, чтобы привыкнуть и адаптироваться к новому графику", — прокомментировал Александр Соколов.

Также актер в поддержку флешмоба #красивасерцем откровенно рассказал, что в школе терпел издевательства одноклассников.

Александр Соколов / © пресс-служба канала
Александр Соколов / пресс-служба канала "1+1"

"Долгое время я приходил в школу, и у меня одноклассники отбирали бутерброды, которые мама давала мне. Это уже стало определенной традицией — каждое утро открывал портфель и отдавал пищу. Конечно, были и другие ситуации", — поделился Александр.

Напомним, в украиноязычном сериале "Моя улюблена Страшко" рассказывается история внутренней трансформации застенчивой умницы Насти Глушко. Также поднимаются темы буллинга, моббинга, харассмента, сексизма, объективации, восприятия себя.

Актеры Ирина Поплавская и Александр Соколов рассказали о съемках в сериале "Моя любимая Страшко"

Актеры Ирина Поплавская и Александр Соколов рассказали о съемках в сериале "Моя любимая Страшко"

Напомним, недавно актер сериала "Моя улюблена Страшко" Кияшко поделился, как снимали картину. Также артист рассказал о своем ярком персонаже.

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