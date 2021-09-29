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Правительство выделяет дополнительные 395 млн грн на обеспечение коек кислородом

Правительство выделяет дополнительные 395 млн грн на обеспечение коек кислородом

Associated Press

В НАН Украины прогнозируют, что ситуация с коронавирусом и дальше будет ухудшаться.

В Украине растет количество больных инфекцией. Ученые прогнозируют более 10 000 случаев инфицирования в день. Украина выделит 395 млн гривен на обеспечение коек в больницах централизованным кислородом.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства 29 сентября.

"Учитывая быстрое распространение COVID-19 и увеличение нагрузки на больницы, правительство продолжает усиливать медицинскую систему. Сегодня мы приняли решение о перераспределении 395 млн гривен на обеспечение коечного фонда централизованным кислородным снабжением", — отметил глава правительства Денис Шмыгаль.

Всего в Украине для больных COVID-19 предусмотрено 90 000 коек: сейчас готовы 45 000 коек, 97% которых обеспечены кислородом. В правительстве отмечают, что не останавливаются и продолжают работу, чтобы как можно больше больниц были обеспечены централизованным кислородным снабжением.

Напомним, в Украине ожидают резкий рост заболеваемости на коронавирус. Уже в октябре суточное количество заболевших будет превышать 10 000.

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