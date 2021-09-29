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Уряд виділяє додаткові 395 млн грн на забезпечення ліжок киснем

Уряд виділяє додаткові 395 млн грн на забезпечення ліжок киснем

Associated Press

В НАН України прогнозують, що ситуація з коронавірусом і далі буде погіршуватися.

В Україні зростає кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Вчені прогнозують понад 10 тисяч випадків інфікування на день. Україна виділить 395 млн гривень на забезпечення ліжок у лікарнях централізованим киснем. 

Про це стало відомо під час засідання уряду 29 вересня. 

"Враховуючи швидке поширення COVID-19 та збільшення навантаження на лікарні, уряд продовжує посилювати медичну систему. Сьогодні ми ухвалили рішення про перерозподіл 395 млн гривень на забезпечення ліжкового фонду централізованим кисневим постачанням", - зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.

Загалом в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 тисяч ліжок: наразі готові 45 тисяч ліжок, 97% яких забезпечені киснем. В уряді зазначають, що не зупиняються та продовжують роботу, аби якнайбільше лікарень були забезпечені централізованим кисневим постачанням.

Нагадаємо, в Україні очікують різке зростання захворюваності на коронавірус. Уже в жовтні добова кількість захворілих буде перевищувати 10 тисяч.

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