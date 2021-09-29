В Тернопольской области мужчина сгорел живьем в собственном доме

В Тернопольской области мужчина сгорел живьем в собственном доме

Спасатели обнаружили мужчину уже мертвым.

Во вторник, 28 сентября, в г. Бучач Чертковского района Тернопольской области на ул. Стрипна возник пожар в частном жилом доме. Вследствие возгорания погиб 68-летний мужчина.

Также читайте В Карпатах в результате пожара в частном доме погибла женщина: фото

Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС Тернопольщины.

"На месте происшествия обнаружено тело хозяина дома, 1953 года рождения. В результате пожара уничтожено жилую комнату, перекрытия, мебель и вещи домашнего обихода на площади 30 м. кв., повреждена облицовка стен и потолка, три окна", — говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Напомним, в Карпатах в результате пожара в частном доме погибла женщина.

Новости Украины: в городе Сколе Львовской области в пожаре погибла 89-летняя женщина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку