В Тернопольской области мужчина сгорел живьем в собственном доме

Спасатели обнаружили мужчину уже мертвым.
Во вторник, 28 сентября, в г. Бучач Чертковского района Тернопольской области на ул. Стрипна возник пожар в частном жилом доме. Вследствие возгорания погиб 68-летний мужчина.
Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС Тернопольщины.
"На месте происшествия обнаружено тело хозяина дома, 1953 года рождения. В результате пожара уничтожено жилую комнату, перекрытия, мебель и вещи домашнего обихода на площади 30 м. кв., повреждена облицовка стен и потолка, три окна", — говорится в сообщении.
Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.
Напомним, в Карпатах в результате пожара в частном доме погибла женщина.